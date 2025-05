Reggio. Piazza Orange, vandalizzati muri e sedute, Merenda: “ennesimo episodio di inciviltà”

"Continueremo a prenderci cura della cosa pubblica, nella convinzione che il rispetto degli spazi condivisi debba essere un esempio per tutta la cittadinanza"

REGGIO CALABRIA – «È successo di nuovo: questa volta a essere presa di mira è stata piazzetta Orange. I muri e le sedute della centrale piazza cittadina sono stati imbrattati con scritte vandaliche, in totale spregio del senso civico e del rispetto degli spazi pubblici».

A darne notizia è il Consigliere delegato al Decoro urbano e ai Parchi e giardini, Massimiliano Merenda, che ha espresso forte preoccupazione per l’accaduto. «Si tratta dell’ennesimo episodio di inciviltà – ha aggiunto – e, come già avvenuto in passato, abbiamo immediatamente coinvolto la polizia municipale, tramite una nota trasmessa dal settore comunale Ambiente, per attivare le indagini del caso».

«Le scritte hanno deturpato non solo i muri perimetrali, ma anche le sedute della piazza, compromettendo il decoro di uno spazio frequentato da tante persone che era stato adottato dai gruppi scout. È nostra ferma intenzione – ha precisato il consigliere – sporgere denuncia contro ignoti, affinché si possa risalire agli autori di questo gesto incivile. Al contempo, provvederemo quanto prima alla cancellazione delle scritte e al ripristino dei luoghi, così da restituire dignità e pulizia all’area».

«La speranza – ha concluso Merenda – è che non si debba più assistere ad azioni simili. Come Amministrazione comunale continueremo a prenderci cura della cosa pubblica, nella convinzione che il rispetto degli spazi condivisi debba essere un esempio per tutta la cittadinanza».