Reggio. Presentata la Web App turistica "ReggioCalabriaGuide.it" di Confesercenti - Tempostretto

REGGIO CALABRIA – E’ stata presentata al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria la Web App turistica ReggioCalabriaGuide.it, realizzata da Confesercenti Reggio Calabria. E’ stato il presidente di Confesercenti, Claudio Aloisio ad illustrare le finalità della Web App, spiegandone il funzionamento. “Reggio Calabria Guide nasce dall’esigenza di fornire ai turisti che visitano la nostra città e il territorio metropolitano uno strumento utile e intuitivo – ha dichiarato Aloisio – che gli consenta di conoscere le tante opportunità che Reggio Calabria offre.

La Web App – spiega il presidente di Confesercenti – si suddivide in quattro macroaree: Ristorazione, Shopping, Eventi e Luoghi da visitare per dare le informazioni più importanti e immediate ai turisti ma anche ai reggini e, al contempo, fornire nuove opportunità di business alle imprese reggine. Ogni sezione e suddivisa a sua volta in sottocategorie e tutte le attività, gli eventi e i luoghi d’interesse sono geolocalizzati per poterli fruire con comodità e immediatezza.

ReggioCalabriaGuide.it – prosegue – è un’iniziativa work in progress, stiamo continuando ad implementare nuove funzionalità e attivare ulteriori sinergie. La prima e più importante è quella col Museo Nazionale di Reggio Calabria che oggi ci ospita, proprio perché è il più grande attrattore turistico dell’area metropolitana e siamo convinti che per segnare un cambio di passo concreto nell’ambito di una strategia volta a valorizzare il nostro territorio si deve partire dalle eccellenze che già ci sono e operano con efficienza e capacità.”

Il direttore del Museo Carmelo Malacrino, ha affermato invece che “l’iniziativa di Confesercenti Reggio Calabria risponde a un’esigenza che già avvertivamo tra i visitatori del Museo buona parte dei quali

domanda cos’altro si può vedere in città, dove poter andare a mangiare o quali eventi sono previsti

nei giorni di permanenza. Oggi con ReggioCalabriaGuide.it diviene più facile anche per noi poter

fornire delle risposte concrete e immediate. Sono iniziative come questa, a mio parere, che

contribuiscono a valorizzare quanto di unico questo splendido territorio ha da offrire.”

“Noi come Camera di Commercio ci stiamo muovendo da tempo con una serie di iniziative volte a creare le giuste condizioni per uno sviluppo sostenibile del turismo nel territorio metropolitano”. Ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio Ninni Tramontana. “In tale contesto progetti come questo di Confesercenti, implementano e rafforzano le nostre azioni che mirano alla valorizzazione e alla messa in rete di tutto ciò che il Reggio offre dal punto di vista turistico e non solo”.