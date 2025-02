Reggio. Presentate le nuove Guardie giurate venatorie del territorio della Città Metropolitana

Mantegna: «Monito per bracconieri e cacciatori senza permessi. Aree venatorie più sicure. Siamo orgogliosi del lavoro svolto»

REGGIO CALABRIA – La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha consegnato gli attestati di qualifica del corso per Guardia giurata venatoria volontaria. Negli uffici di via Sant’Anna, i partecipanti hanno ricevuto i complimenti del consigliere delegato alla Formazione professionale, Domenico Mantegna, nella circostanza intervenuto insieme al dirigente del Settore, Fortunato Battaglia, al Comandante ed al sovrintendente capo della Polizia metropolitana, Francesco Macheda e Giovanni Barilla, ed al docente Giorgio Panuccio.

«Siamo orgogliosi – ha sostenuto Mantegna – dell’eccezionale lavoro che l’Ente sta conducendo in un settore particolarmente importante come quello della Formazione professionale. Oggi, il nostro territorio, certamente votato all’attività venatoria, potrà contare sul supporto e sul contributo di personale specializzato a controllare e garantire, in coordinamento con la Polizia metropolitana, il rispetto delle regole in un ambito delicato e complesso, a vantaggio della fauna e di quanti, con serietà e coscienza, praticano la caccia. La presenza di personale qualificato è, dunque, un monito soprattutto a quanti si muovono nelle aree di deputate all’esercizio venatorio privi di permessi o dediti allo spregevole fenomeno del bracconaggio».

«Le Guardie giurate venatorie – ha spiegato il consigliere metropolitano – sono in tutto e per tutto dei pubblici ufficiali, chiamati a svolgere un compito di alta responsabilità. A loro, quindi, vanno i nostri complimenti più sinceri affinché possano offrire una valida e professionale collaborazione rispetto ad una causa che ci sta molto a cuore».

Nel corso del suo intervento, a margine della cerimonia, il consigliere Mantegna ha ringraziato il Settore Formazione professionale ed il dirigente Battaglia: «L’organizzazione continua di corsi in materie di forte interesse per la crescita e lo sviluppo del tessuto socio-economico del comprensorio, rappresentano un vanto per la Città Metropolitana e ci permettono di offrire servizi di qualità, oltre alla possibilità di formare professionisti che avranno maggiori occasioni di inserimento nel mondo del lavoro».

Un passaggio, poi, il consigliere delegato lo ha riservato anche al Corpo della Polizia Metropolitana ed all’encomiabile lavoro portato avanti, quotidianamente, dagli uomini e dalle donne coordinati dal comandante Macheda: «E’ anche grazie a loro se i cittadini possono vivere con più serenità e maggiore tranquillità la vastità e la bellezza del nostro amatissimo territorio».