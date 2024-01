Reggio. Presentati i nuovi Corsi di formazione professionale gratuiti attivati dalla Metrocity - Tempostretto

I corsi, presentati lo scorso 29 dicembre, complessivamente saranno 9 che si aggiungono agli 8 del bando riaperto e pubblicato nel mese precedente

REGGIO CALABRIA – Sono stati presentati a Palazzo Alvaro, sede della Città metropolitana di Reggio Calabria, i nuovi corsi di formazione professionale avviati dal Settore 5 dell’Ente metropolitano. Nel corso dell’incontro presieduto dal vicesindaco Carmelo Versace e dal consigliere delegato alla Formazione professionale, Domenico Mantegna, e dal dirigente del settore, Fortunato Battaglia, sono state evidenziate le numerose domande pervenute. In alcuni casi i corsi hanno superato le 150 richieste.

I corsi, presentati lo scorso 29 dicembre, complessivamente saranno 9 che si aggiungono agli 8 del bando riaperto e pubblicato nel mese precedente. Si svolgeranno, cinque nel Centro di formazione di via Trabocchetto a Reggio Calabria, due nel Centro di formazione di Siderno e due nel Centro di formazione di Laureana di Borrello. Sono 123 i posti per i nuovi Corsi di formazione professionale gratuiti, messi a bando dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, dal settore 5 Formazione professionale.

Nella sede di Laureana di Borrello sono previsti i corsi per: Operatore Idraulico forestale (15) e Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni (15). A Reggio Calabria sono previsti i corsi per: Operatore per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti della panificazione /pasticceria (15); Operatore per la preparazione installazione, manutenzione e controllo degli impianti elettrici (15); Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni (15); Pasticciere (15); Operatore per l’innesto e la potatura (15). Infine nella sede di Siderno sono previsti i corsi per: Operatore per l’approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e la preparazione e distribuzione di pietanze e bevande: addetto alla ristorazione (14); Operatore Idraulico forestale (14).

Considerata la grande richiesta pervenuta, Palazzo Alvaro prevede la possibilità di raddoppiare il numero dei corsi utilizzando la stessa graduatoria pubblicata sul sito istituzionale. Inoltre il Settore 5 è stato ammesso al programma GOL per la realizzazione di cinque percorsi formativi finanziati dalla Regione Calabria e presto sarà pubblicato il relativo bando.