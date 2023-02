Reggio. Primaire Pd, in città vince Bonaccini. Nicola Irto si congratula con Elly Schlein - Tempostretto

Irto si congratula con Elly Schlein, per la sua elezione alla segreteria nazionale ed esprime dolore per l'improvvisa scomparsa di Daniele Nucera

A Reggio Calabria, Stefano Bonaccini ha ottenuto tra il 60 e il 65%. Confermando anche in questo caso come il presidente dell’Emilia Romagna nelle regioni del Sud sia stato il più votato della neo segretaria del Pd, mentre Elly Schlein si è attestata tra il 40 e il 45%. In città sarebbero stati circa 3300 gli elettori che si sarebbero recati ai seggi per votare. Per l’Assemblea nazionale dovrebbero essere stati eletti Vittorio Zito e Simona De Marzo con Paolo Gramuglia e Francesca Lo Presti. Dal suo profilo Facebook , il segretario regionale del Pd calabrese, Nicola Irto si congratula con Elly Schlein, per la sua elezione alla segreteria nazionale ma allo stesso esprime dolore per l’improvvisa scomparsa di Daniele Nucera mentre svolgeva il compito di scrutatore al seggio di Condofuri: “a tutta la sua famiglia giunga il cordoglio e l’abbraccio di tutta la comunità democratica calabrese”.