Reggio. Procedono i lavori di riqualificazione del Campo di Modena “Aldo Penna”

La pista di atletica passerà da 6 a 8 corsie così l’impianto potrà essere utilizzato anche per competizioni di livello nazionale e internazionale

REGGIO CALABRIA – Sono iniziati da qualche settimana e procedono spediti i lavori di riqualificazione del Campo di Modena “Aldo Penna”. Il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha effettuato un sopralluogo nella futura struttura sportiva moderna e all’avanguardia, accompagnato dal vicesindaco e Assessore ai Lavori pubblici Paolo Brunetti, dall’Assessore alla Programmazione Carmelo Romeo, dal Consigliere comunale delegato allo Sport Giovanni Latella, dall’ex Assessora con delega ai PinQua Elisa Zoccali, che ha curato tutta la fase progettuale e l’avvio dei lavori, dai RUP e dai responsabili dell’impresa attualmente impegnata nel cantiere.

«È una grande gioia, una grande soddisfazione, un motivo d’orgoglio. La riqualificazione del Campo Coni è stato un progetto sofferto, ma oggi finalmente vede la luce – ha commentato il Sindaco – il cantiere è in piena attività e anche il quartiere di Modena inizia a cambiare volto. È in corso la riqualificazione dello storico impianto sportivo “Aldo Penna”, con la pista di atletica che passerà da sei a otto corsie. Verranno sistemate le tribune e riqualificati gli spalti, che saranno dotati di chioschi e punti ristoro: tutto ciò renderà possibile l’agibilità e l’omologazione dell’impianto anche per competizioni di livello nazionale e internazionale».

«Un altro importante spazio destinato allo sport sta rinascendo. E sarà un nuovo parco urbano a servizio dell’attività agonistica, per tutte le discipline del mondo dell’atletica leggera, ma anche per chi semplicemente vuole praticare sport, passeggiare o correre all’aria aperta. Lo facciamo grazie ai PinQua, con un investimento da 15 milioni di euro. E’ un lavoro che sta già cambiando la geografia del quartiere, che dialogherà con il nuovo campo di Ciccarello, oggi Centro Tecnico Federale “Simone Neto dell’Acqua”, con il rinnovato Pianeta Viola, con la Scuola Allievi Carabinieri, gli spazi recuperati con l’abbattimento della ex Polveriera, con il Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo Alessandro Volta e le sue palestre e con le tante scuole presenti in quell’area”.

“Certo non è tutto risolto, i problemi ci sono e vanno affrontati tutti, ma passo dopo passo anche l’area di Modena – Ciccarello sta cambiando e continueremo a seguire insieme anche questo cantiere. Siamo consapevoli che i lavori in corso stanno creando disagi agli atleti e a chi, da sempre, utilizza questa struttura per allenarsi. Ci scusiamo per i disagi – ha aggiunto il primo cittadino – ma stiamo lavorando per restituire alla città un impianto che diventerà un fiore all’occhiello non solo per la città, ma per tutto il Mezzogiorno».

«Voglio ringraziare tutti coloro che stanno lavorando per la realizzazione di questo importante progetto – ha concluso Falcomatà – dai nostri uffici tecnici alla parte politica, con il Vicesindaco Brunetti, il consigliere Latella, l’Assessore Romeo e l’ex Assessora Elisa Zoccali, che con il suo infaticabile lavoro sul masterplan dei fondi PinQua ha seguito tutto l’iter progettuale e dato un impulso decisivo alla partenza dei lavori».

I fondi utilizzati per la riqualificazione provengono dal PNRR, nell’ambito del programma “ESSERE” (Equità Sociale, Sostenibilità Ecologica Residenziale), dedicato al quartiere Modena-Ciccarello. Il finanziamento complessivo, che comprende tre interventi ,il Campo Coni, la viabilità e i fabbricati dell’area di Ciccarello, ammonta a 14.998.000 euro, a cui si aggiunge il contributo del fondo COI.