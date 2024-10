Reggio. Pulmino dell’asilo a San Roberto incendiato, la solidarietà di Falcomatà

La vicinanza del primo Cittadino dopo il grave attentato incendiario che ha distrutto il mezzo utilizzato quotidianamente da 26 bambini del comprensorio

REGGIO CALABRIA – “Solidarietà a tutta la Comunità di San Roberto per il vile atto che ha provocato la distruzione del pulmino in uso per l’asilo nido. Si tratta di un gesto sul quale auspico che si faccia piena luce al più presto. Aver danneggiato in maniera violenta e premeditata un mezzo a servizio del più piccoli è quanto di più raccapricciante potesse accadere”. E’ quanto afferma in una nota il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà commentando il grave episodio che ha colpito la comunità di San Roberto.

Il pulmino era stato acquistato due anni fa, nell’ambito di un progetto voluto fortemente dalla comunità e realizzato grazie ad un finanziamento dell’impresa sociale “Con i Bambini” e progettato dalla Cooperativa sociale Libero Nocera di Reggio Calabria come ente capofila di un partenariato che coinvolge anche l’associazione Espero.

“A nome dell’intera Città metropolitana che rappresento, esprimo la vicinanza dell’Ente anche a chi ha progettato il servizio – ha concluso Falcomatà – permettendo a molte famiglie di usufruire di un servizio verso l’unico asilo del vasto comprensorio frequentato da ben 26 bambini”.