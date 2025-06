Reggio. Questa sera al via la X edizione del “Tango festival dello Stretto”

Un evento che celebra la passione, l’eleganza e l’arte del tango con un cast di artisti internazionali e un programma ricco di emozioni

REGGIO CALABRIA – Si apre questa sera, nella splendida cornice di Altafiumara Resort&Spa, la decima

edizione del “Tango Festival dello Stretto”. Un evento imperdibile che, dal 26 al 29 giugno, celebra la passione, l’eleganza e l’arte del tango con un cast di artisti internazionali e un programma ricco di emozioni. Protagoniste assolute dell’edizione 2025 saranno quattro straordinarie coppie di tangheri: due provenienti dall’Argentina, patria del tango, una dall’Italia e una dalla Russia. Tra queste spiccano i nomi di Neri Piliù e Yanina Quiñones, artisti di fama internazionale nel mondo del tango, con esperienze in festival, tournée e seminari di livello globale. Vincitori del pre-mundial di tango e scenario (coreografato con movimenti spettacolari e acrobazie) e di tango salon nel 2006 e 2007, e secondi al mundial di Buenos Aires nel 2008.

La musica, cuore pulsante del tango, sarà affidata a un parterre di eccezionali musicalizadores. Tra questi, un artista greco, proveniente da Salonicco, e un argentino, insieme a due talenti italiani: Salvo Durso da Catania e Clemente Russo da Reggio Calabria.

Durante le giornate della kermesse, organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica “Lady Francy”, gli appassionati avranno l’opportunità di partecipare a stage condotti dai maestri, perfezionando la tecnica e scoprendo i segreti di questa affascinante disciplina. Non mancheranno momenti di socialità e danza con le mini- milonghe pomeridiane, per vivere la magia del tango anche nelle ore diurne. Le serate si concluderanno con l’attesissimo show di ciascuna coppia di artisti, promettendo al pubblico spettacoli indimenticabili e carichi di emozione. Un evento unico nel suo genere, che unisce cultura, arte e tradizione, regalando a Reggio e allo Stretto di Messina un’atmosfera indimenticabile.