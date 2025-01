Reggio. Rapina al parroco di Archi, RED: “serve attenzione massima per i luoghi di socialità”

"Un tema che riguarda la cultura alla legalità e il rispetto delle regole, ma anche la necessità di prevenire situazioni di pericolo"

REGGIO CALABRIA – “Il grave episodio accaduto nella Chiesa di Maria Santissima del Carmelo, un luogo di fede e raccoglimento aperto alla città e all’intera comunità di Archi ci impone non solo di manifestare la totale e sincera solidarietà all’intera comunità che rappresenta ma anche la necessità di stimolare una riflessione pubblica sul tema sicurezza legato ai luoghi di incontro e socialità”. Ad affermarlo in una nota i consiglieri comunali del Gruppo R.E.D. Carmelo Versace, Antonino Castorina e Filippo Burrone dopo il grave episodio, avvenuto lo scorso 6 gennaio, quando due giovani, col volto travisato si erano introdotti all’interno della parrocchia e con un cacciavite in mano si sono avvicinati a Don Danilo Latella, minacciandolo.

“Un plauso va fatto intanto ai Carabinieri – hanno aggiunto i consiglieri – che, in breve tempo, sono riusciti a identificare i due giovani rapinatori e i loro complici. Riteniamo tuttavia importante tenere alta l’attenzione massima sul tema della sicurezza in città. Un tema che riguarda la cultura alla legalità e il rispetto delle regole, ma anche la necessità di prevenire situazioni di pericolo con attività di interforze che si possono e si devono realizzare monitorando le zone a rischio e presidiando con fermezza i luoghi di culto e socialità che svolgono una funzione sociale e pedagogica per intere comunità”.