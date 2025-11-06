 Reggio. Rinnovato il protocollo tra Questura e ASP per prevenire la violenza domestica

Reggio. Rinnovato il protocollo tra Questura e ASP per prevenire la violenza domestica

giovedì 06 Novembre 2025 - 14:53

L’accordo è stato sottoscritto dal Questore Salvatore La Rosa e dal Direttore Generale dell’ASP Lucia Di Furia

REGGIO CALABRIA – È stato rinnovato, nella sede della Questura di Reggio Calabria, il protocollo d’intesa tra la Polizia di Stato e l’Azienda Sanitaria Provinciale, finalizzato alla prevenzione degli atti persecutori e della violenza domestica. L’accordo è stato sottoscritto dal Questore Salvatore La Rosa e dal Direttore Generale dell’ASP Lucia Di Furia.

L’intesa prevede che gli autori di condotte violente in ambito familiare o affettivo, al momento della notifica del provvedimento di ammonimento del Questore, vengano informati della possibilità di intraprendere un percorso volontario di recupero e consapevolezza presso i centri specializzati dell’ASP.

L’Azienda Sanitaria si impegna a fornire supporto gratuito e multidisciplinare, garantendo riservatezza e accompagnamento personalizzato. L’obiettivo è ridurre il rischio di recidiva e promuovere una maggiore presa di coscienza sul ruolo individuale nel contrasto alla violenza di genere.

Negli ultimi due anni la Questura ha emesso 165 ammonimenti per casi di violenza domestica, atti persecutori e cyberbullismo, mentre l’ASP ha preso in carico 89 soggetti, con un’adesione ai programmi pari a circa il 50%.

