Reggio. Rissa Lungomare Falcomatà, chiuse indagini per sei giovani - Tempostretto

Si tratta del feroce pestaggio posto in essere da un gruppo di giovani ai danni di un giovane sul lungomare di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – Due avvisi di chiusura delle indagini, sono stati emessi dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria e la Procura della Repubblica per i Minorenni di Reggio

Calabria nei confronti di sei giovani, quattro maggiorenni e due minorenni, indagati per il reato di lesioni personali pluriaggravate in concorso, commesso il 31 luglio scorso sul Lungomare Falcomatà, ai danni di un ragazzo residente in un centro della provincia.

Si tratta del feroce pestaggio posto in essere da un gruppo di giovani ai danni di un giovane sul lungomare di Reggio Calabria, fatto che molto scalpore ha suscitato per l’inusitata violenza dell’aggressione, effettuata da molte persone a colpi di sedia, di casco e con calci e pugni, tutti indirizzati nei confronti di una sola persona che cercava solo di sfuggire alla furia degli assalitori, come documentato in un video girato da un passante che è diventato virale sulla rete.

Le indagini, coordinate dai due uffici di procura competenti, sono state svolte con grande

tempestività ed efficacia dalla Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria, che nel volgere di pochi giorni è riuscita con paziente e meticoloso lavoro a identificare alcuni dei soggetti ritenuti autori del grave fatto.

