Reggio. Romeo: "Positivo il progetto dell’associazione Psg ‘Giochiamo per il sorriso’" - Tempostretto

REGGIO CALABRIA – Ha avuto un esito più che positivo l’iniziativa di beneficenza, dell’associazione Polisportive Giovanili Salesiane, denominata ‘Giochiamo per il sorriso’, e patrocinata dal Comune di Reggio Calabria, commissione Politiche sociali, presieduta dal consigliere Carmelo Romeo.

Grazie ad una raccolta fondi, frutto di una serie di attività sportive e raccolta fondi, è stata collocata una giostra per disabili nella nuova piazza del rione Condera, recentemente ristrutturata e resa fruibile per la cittadinanza. L’evento benefico, presentato negli scorsi mesi in commissione comunale, dalla presidentessa del Pgs Reggio Calabria, Filomena Iatì, ha registrato il pieno sostegno e coinvolgimento degli stessi componenti della commissione.

Nel corso di una recente commissione Politiche sociali, il presidente Carmelo Romeo, ha audito la presidente della Pgs, Iatì, per relazionare sul buon esito e lo sviluppo del progetto ‘Giochiamo per un sorriso’. La manifestazione aveva anche lo scopo di sostenere il reparto di Oncoematologia pediatrica del Gom, con l’acquisto di un computer, parafarmaci e giocattoli per i bambini.

La soddisfazione è stata generale, da una parte la Pgs che ha registrato il “pieno sostegno dell’Ente all’attività benefica”, la seconda del presidente Romeo che ha evidenziato “il meritorio lavoro portato avanti dalla ‘Polisportive Giovanili Salesiane’ a Reggio Calabria, soprattutto con i più giovani, e che ha contribuito a realizzare un piccolo sogno per i bambini con diversità motorie”.

“Si tratta di un impegno – ha aggiunto Romeo – che nella nostra città riesce ad avere sempre grande coinvolgimento, grazie anche ad altre realtà importanti impegnate nel terzo settore. In questo caso la Pgs ha concretamente consegnato all’Amministrazione comunale, per tramite della Commissione Politiche sociali, questa giostra ‘speciale’ che abbiamo inteso collocare nella nuova piazza di Condera”.

“Sul modello di coinvolgimento civico portato avanti dal sindaco Giuseppe Facomatà – ha concluso – siamo ben lieti che questa sinergia abbia contribuito a rendere ancora più bello uno spazio per la collettività”.