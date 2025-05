Reggio. San Giorgio d’Oro con i Maestri del Lavoro a Francesca Anna Maria Giglietta

Falcomatà: "Esempio positivo e riferimento non solo in ambito lavorativo ma anche sociale e civile"

REGGIO CALABRIA – Il vicesindaco Paolo Brunetti ha consegnato il San Giorgio d’oro a Francesca Anna Maria Giglietta, nel corso della cerimonia di presentazione, a Palazzo Alvaro, dei nuovi Maestri del Lavoro insigniti, lo scorso primo maggio, della Stella al Merito del Lavoro.

Un riconoscimento che, per il sindaco Giuseppe Falcomatà, «testimonia il ruolo fondamentale rivestito dai Maestri del lavoro in ogni ambito della società, con un merito specifico e particolare per l’insignita di quest’anno, Francesca Anna Maria Giglietta, personalità che costituisce un punto di riferimento non solo in ambito lavorativo, ma anche dal punto di vista sociale e civile». «Esempio di esperienza, impegno e moralità – ha commentato – il nostro Comune è orgoglioso di poter celebrare e rafforzare il rapporto con quanti rappresentato un esempio per i giovani e la formazione delle nuove generazioni».

E’ toccato al vicesindaco Paolo Brunetti, insieme al consigliere metropolitano Giuseppe Marino, consegnare la benemerenza a Francesca Anna Maria Giglietta, «già maestro del Lavoro dal 1°maggio 2014 e Stella al Merito del Lavoro per l’attività svolta alle dipendenze di Poste Italiane».

«Si è distinta – ha ricordato il vicesindaco leggendo le motivazioni del conferimento del San Giorgio d’oro – in ruoli di responsabilità in Azione Cattolica in ambito parrocchiale, diocesano e regionale con particolare attenzione alla famiglia. Come componente dell’Ufficio Famiglia Nazionale di Azione Cattolica ha rappresentato la Calabria nella prima giornata mondiale delle famiglie; in qualità anche di educatrice e formatrice della Pastorale Familiare, è socia del Consultorio familiare diocesano e componente del suo Ufficio Direttivo».

Ed ancora: «Quale socia dell’Associazione Allegra-mente, organizzazione di volontariato a supporto dei soggetti svantaggiati, ha operato soprattutto nell’ambito dell’Alzheimer Cafè. È componente del Servizio Diocesano Tutela Minori e Persone Vulnerabili». Nel celebrarne il ruolo di Vice Console del Consiglio Direttivo del Consolato Metropolitano dei Maestri del Lavoro di Reggio Calabria, il vicesindaco Brunetti si è detto «felice di poter consegnare l’onorificenza a chi coordina il gruppo Maestre del Lavoro del Consolato Metropolitano di Reggio Calabria e del Consolato Regionale Calabria».

Il consigliere Giuseppe Marino, infine, ha espresso il proprio compiacimento per «la scelta ricaduta su Francesca Anna Maria Giglietta che va a valorizzare una persona e la sua storia». «La sua attività – ha spiegato – ha prodotto frutti importanti per la comunità cittadina. Sono emozionato e contento di questa benemerenza».