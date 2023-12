Reggio. Scatta una foto con Babbo Natale in moto, l'iniziativa del moto club della Polizia di Stato - Tempostretto

Nei prossimi giorni, la stessa delegazione, consegnerà ai piccoli pazienti del reparto oncologico dell’ospedale reggino

REGGIO CALABRIA – La delegazione di Reggio Calabria del moto club della Polizia di Stato, ha dato vita all’iniziativa “scatta una foto con Babbo Natale in moto”. L’evento si è svolto in piazza Duomo, all’interno di uno spazio reso disponibile, per l’occasione, dal Comune di Reggio Calabria.

Ad ogni bambino che si è avvicinato per la foto con Babbo Natale, oltre all’emozione di un abbraccio, è stata donata la foto istantanea ed un pensierino che da soli hanno estratto dal sacco dei doni. Presenti per l’occasione anche le nostre nibbio. Nei prossimi giorni, la stessa delegazione, consegnerà ai piccoli pazienti del reparto oncologico dell’ospedale reggino, dei sacchetti di dolciumi donati dal nazionale Moto Club Polizia di Stato.