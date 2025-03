Reggio. Sequestrati dalla Polizia stradale, 440kg di novellame di sarda

Al conducente è stata contestata la violazione degli obblighi di tracciabilità, di importo pari a Euro di 25.000

REGGIO CALABRIA – La Polizia Stradale di Reggio, durante un controllo nei pressi dello svincolo di Reggio Cal. Porto, dell’Autostrada A2, in un’autovettura Fiat Idea con a bordo 2 persone, ha sequestrato 10 fusti in plastica contenenti circa 440 Kg di novellame di sarda (bianchetto), avente taglia inferiore a quella minima ammessa dalla normativa vigente.

Sul posto, anche il personale della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria per assicurare i provvedimenti di propria competenza, analogamente ai sanitari del ASP 5 di Reggio Calabria che giudicava il prodotto sequestrato “non destinabile al consumo umano poiché privo di tracciabilità”. Il prodotto, dopo il sequestro, è stato affidato in giudiziale custodia per la successiva distruzione ad una ditta autorizzata allo smaltimento. Al conducente è stata contestata la violazione degli obblighi di tracciabilità, di importo pari a Euro di 25.000.