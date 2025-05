Reggio. Si è svolta la VII edizione“Premio Artistico Letterario Apollo School 2025”

La cerimonia sarà, come sempre, un momento di festa e celebrazione, e si terrà martedì 13 maggio alle ore 15 presso la Sala Perri di Palazzo Alvaro

REGGIO CALABRIA – Anche quest’anno gli studenti degli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado del territorio reggino hanno accolto con entusiasmo l’invito a partecipare al “Premio Artistico

Letterario Apollo School 2025”, giunto alla sua VII edizione. Il contest, ormai affermato come momento di crescita e confronto, costituisce un evento importante attraverso il quale i giovani trovano occasione e spunto per esprimere liberamente la propria creatività e passione.

Il percorso, che ha visto una straordinaria partecipazione, è stato un viaggio emozionante nel mondo dell’arte, della scrittura e della tecnologia. I ragazzi hanno dato vita a opere di grande valore e ricche di contenuti, mettendo in gioco talento, idee e riflessioni che raccontano il loro universo e la sua interazione con il mondo che oggi viviamo. Non si tratta solo di un concorso, ma di una vera e propria esperienza formativa attraverso la quale esprimere sogni e aspirazioni. Importanti le finalità del contest: stimolare la fantasia, scoprire potenzialità, generare un confronto dall’elevato tenore formativo, favorendo così la crescita di ognuno. Nel contempo, la promozione della cultura e la valorizzazione delle eccellenze.

Numerose le scuole che hanno creduto e credono fortemente in queste finalità e hanno offerto questa importante opportunità ai propri studenti: Scuole secondarie di I grado – I.C. “De Amicis-Bolani” – I.C. “Nosside-Pythagoras” – Istituto Maria Ausiliatrice – Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella” – I.C. Cassiodoro-Don Bosco – Istituto Scolastico Paritario San Vincenzo De Paoli Scuole secondarie di II grado – Liceo Scientifico Statale “L. Da Vinci” – Liceo Scientifico Statale “A. Volta” – Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella” – Liceo Classico “T. Campanella” – Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “T. Gullì” – Liceo Artistico “Preti-Frangipane”- Istituto Tecnico Industriale “Panella-Vallauri” Natalia Spanò, presidente dell’associazione “Nuovi Orizzonti”, ideatrice e realizzatrice del premio, accende, ancora una volta i riflettori sui ragazzi, offrendo loro interessanti spunti di riflessione per svilupparne la creatività e la voglia di mettersi in gioco, attraverso un progetto originale e unico nel suo genere.

Dopo attenta valutazione della commissione esaminatrice composta dalla scrittrice Eleonora Geria, dall’architetto Mariangela Cama funzionaria tecnica della Regione Calabria, dalla giornalista Mariarita Sciarrone, da Daniele Amaddeo titolare di Librerama, dal fumettista e caricaturista Umberto Giampà, si giunge quindi alla fase finale, quella della consegna delle borse di studio ai vincitori.

La cerimonia sarà, come sempre, un momento di festa e celebrazione, e si terrà martedì 13 maggio alle ore 15 presso la Sala Perri di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Gli studenti, accompagnati dai loro insegnanti e coordinatori, si ritroveranno insieme per vivere un pomeriggio interamente dedicato a loro.