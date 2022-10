Reggio. Unione Popolare aderisce alla mobilitazione Usb contro caro energia - Tempostretto

La mobilitazione è prevista per la giornata di mercoledì 12 con volantinaggio a Piazza del Popolo la mattina e nel pomeriggio dalle 18:30 in Piazza Italia

REGGIO CALABRIA – “Il Coordinamento cittadino di Unione Popolare Reggio Calabria aderisce convintamente alla giornata di mobilitazione nazionale contro il caro bollette e il carovita organizzata per mercoledì 12 ottobre dall’Unione Sindacale di Base Usb anche in città con volantinaggio a Piazza del Popolo la mattina e nel pomeriggio dalle 18:30 con un presidio aperto alla cittadinanza in Piazza Italia”.

“Una mobilitazione necessaria e opportuna – viene spiegato in una nota a firma del coordinamento cittadino – alla luce della colpevole inerzia e dell’indifferenza delle Istituzioni e della classe politica governativa di fronte al collasso socio-economico che la crisi speculativa sui prezzi dell’energia ha determinato insieme all’inarrestabile inflazione.

Imprese, famiglie e persino istituzioni ecclesiastiche e del terzo settore hanno già dovuto affrontare enormi spese per affrontare il caro energia e il caro prezzi che stridono con gli immorali extraprofitti delle compagnie energetiche favorite dai guasti del libero mercato tanto osannato e favorito negli ultimi decenni.

Condividiamo quindi le ragioni e gli intenti della protesta organizzata dall’USB con invito alla cittadinanza alla partecipazione e alla successiva costituzione di un comitato cittadino che in forma organizzata tuteli e difenda, con azioni individuali e collettive, i cittadini e le cittadine vittime dell’ormai insostenibile carovita aggravato dal caro energia. Unione Popolare di Reggio Calabria sarà quindi nelle due piazze cittadine a sostegno di una lotta che riguarda l’intera popolazione reggina ed italiana”.