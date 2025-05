Reggio. Versace alla cerimonia di consegna delle borse di studio dell’associazione “Cosimo Giuseppe Fazio”

La manifestazione si è tenuta presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – “Una partecipazione così imponente di giovani studenti provenienti da ogni parte del territorio della Città Metropolitana restituisce la dimensione di quanto, la missione dell’associazione Cosimo Giuseppe Fazio, abbia ampiamente raggiunto l’obiettivo di valorizzare i sacri valori del senso del dovere e della legalità, attraverso la memoria e la consapevolezza” – sono le parole del Vicesindaco Carmelo Versace, che, prendendo parte alla cerimonia di consegne delle Borse di studio dell’associazione presso la Scuola Allievi Carabinieri, ha sottolineato “quanto sia importante parlare agli studenti, e a tutti i giovani delle nostre città, di legalità, rispetto delle regole, cura del bene comune, e il progetto messo in piedi dalla famiglia Fazio va in questa direzione”.

“Oggi è un giorno di festa – ha continuato Versace – non solo perché si conclude un cammino formativo con la premiazione di tanti elaborati che sintetizzano lo sforzo di oltre mille studenti, ma perché vengono impiantati semi di giustizia e di promozione sociale, nel percorso di crescita dei nostri giovani cittadini, ai quali vengono consegnati formidabili strumenti di educazione civica”.

“Grazie ad Antonino e alla famiglia Fazio – conclude il Vicesindaco metropolitano – per questa dedizione a non disperdere il patrimonio di valori lasciatoci in dote dal Colonnello Fazio, e grazie a tutte le forze di polizia che, insieme agli istituti scolastici della Città Metropolitana, sposano la causa dell’associazione, favorendo percorsi condivisi, ma soprattutto proiettati al futuro delle nuove generazioni”.