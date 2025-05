ReggioPrimoMaggio 2025. In 10mila per un concertone da record all’Arena dello Stretto

Circa 10000 persone, 9 ore di musica live e 13 artisti sul palco, un evento che ha unito generazioni, talento e identità

REGGIO CALABRIA – Il ReggioPrimoMaggio 2025 ha superato ogni aspettativa. Oltre 10000 persone hanno invaso l’Arena dello Stretto e il Lungomare Falcomatà per una giornata all’insegna della musica, dell’energia e della partecipazione, trasformando Reggio Calabria in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto. Organizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria in collaborazione con Studio54Network, il concertone è tornato anche quest’anno con una formula vincente: grandi nomi

della musica italiana e internazionale, giovani talenti, diretta radiofonica e televisiva, e una

macchina organizzativa impeccabile.

Sul palco si sono alternati 15 artisti in un susseguirsi di emozioni, generi e stili che hanno coinvolto il pubblico senza sosta dalle 15:30 fino a tarda sera. Tra gli ospiti più attesi, Patty Pravo ha regalato un finale da brividi con successi intramontabili come Pensiero Stupendo e Pazza idea, mentre Le Orme hanno celebrato i loro 60 anni di carriera con un set pieno di storia e sonorità uniche. Spazio anche al respiro internazionale con Ronn Moss, che ha incantato il pubblico mescolando cover italiane e classici americani.

Non sono mancati volti noti e amatissimi: Morgan, tra i più attesi, ha portato sul palco il suo stile

inconfondibile, tra musica e visione artistica.

Moreno, già protagonista nell’edizione 2024, è tornato con la sua carica inconfondibile.

La scaletta, iniziata con la diretta di Studio54Network alle 11.00, ha visto un ritmo serrato tra live show e DJ set: 9 ore di musica non-stop, più di 16 performance live. Artisti da talent show come Tancredi, Crytical, Eda Marì e Rondine. Giovani promesse calabresi come Marataro, S.i.m.o., Angelica Perri, Nigra, e la travolgente energia dei Carboidrati.

Tra un’esibizione e l’altra, il palco si è trasformato anche in una vera “Area 54”, con intermezzi musicali, animazione e interazione col pubblico. A condurre lo show, Rosario Di Stefano, Rosanna Garofalo e Enzo Romeo, con Lorella Lombardo in collegamento dallo studio per la diretta.

Versace: “Vogliamo che la nostra terra sia raccontata per le sue bellezze, per la cultura, la musica, la sua capacità di accogliere”

“Considerato il successo dello scorso anno abbiamo ritenuto replicare questa grande festa di piazza dedicata al lavoro. E’ stata una scommessa vinta dal sindaco Giuseppe Falcomatà e da tutta l’amministrazione, ci lavoriamo da tempo. Quest’anno abbiamo provato ad alzare un po’ il livello con un cast internazionale”. Così il vicesindaco metropolitano di Reggio Calabria, Carmelo Versace, presente alla kermesse.

“Questa giornata di festa non è stata solo musica, ma la festa dei Lavoro e dei lavoratori e, oltre ai momenti di riflessione, sui temi sociali, al ricordo di chi non c’è più a causa di incidenti sui luoghi di lavoro, abbiamo voluto regalare un momento di aggregazione ai nostri concittadini, a tutto il territorio. Noi vorremmo sempre di più – ha concluso – che la nostra terra venga raccontata in maniera diversa, attraverso anche la musica, la socialità e alla cultura”.