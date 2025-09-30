 Regionali Calabria. Confronto tra Occhiuto e Tridico promosso da Legambiente

Regionali Calabria. Confronto tra Occhiuto e Tridico promosso da Legambiente

Dario Rondinella

Regionali Calabria. Confronto tra Occhiuto e Tridico promosso da Legambiente

Tag:

martedì 30 Settembre 2025 - 16:18

Rifiuti ed energie rinnovabili sono stati al centro del dibattito organizzato da Legambiente tra Occhiuto e Tridico

Clima, tutela del territorio, gestione dei rifiuti ed energie rinnovabili sono stati al centro del dibattito organizzato da Legambiente tra i candidati alla presidenza della Regione Calabria: il governatore uscente Roberto Occhiuto (centrodestra) e l’europarlamentare Pasquale Tridico (campo largo).

“Vogliamo portare al centro delle politiche regionali i temi della crisi climatica, della riduzione delle emissioni e della gestione dei rifiuti”, ha sottolineato il presidente nazionale Stefano Ciafani.

Sul fronte rifiuti, Tridico ha accusato l’attuale amministrazione di dipendere dai privati, con costi “del 35% più alti rispetto a impianti pubblici”, chiedendo la chiusura definitiva delle discariche di Scala Coeli e San Giovanni in Fiore. Occhiuto ha replicato rivendicando “la riduzione della presenza dei privati” e l’obiettivo “di arrivare a zero discariche”, precisando che quella di Scala Coeli è ferma con autorizzazione sospesa in attesa delle decisioni della magistratura.

Acceso il confronto anche sulle rinnovabili. Contestato in sala dal comitato Controvento, che ha presentato 15mila firme contro nuovi impianti, Tridico ha proposto il modello Sardegna, con limitazione delle aree idonee e fotovoltaico su spazi industriali dismessi, denunciando la “speculazione sull’eolico senza un piano adeguato”. Occhiuto ha invece bocciato il modello sardo, ribadendo la priorità al fotovoltaico su tetti, capannoni e aree dismesse e l’apertura all’eolico off-shore, “più efficiente e meno invasivo di quello on-shore diffuso in Calabria”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Un ponte tra la grande bellezza di Messina e la bruttezza delle aree degradate
Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
Ondata di maltempo tardo autunnale per i primi di ottobre: piogge, temporali e primo freddo
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED