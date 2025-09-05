 Regionali Calabria. Falcomatà candidato, Tridico: "valore aggiunto che rafforza il nostro percorso"

Regionali Calabria. Falcomatà candidato, Tridico: "valore aggiunto che rafforza il nostro percorso"

Regionali Calabria. Falcomatà candidato, Tridico: “valore aggiunto che rafforza il nostro percorso”

Tridico: “Giuseppe Falcomatà porta con sé l’esperienza di sindaco di una città importante come Reggio Calabria"

REGGIO CALABRIA – È ufficiale, Giuseppe Falcomatà ha sciolto la riserva e correrà alle elezioni per il Consiglio regionale nella lista del Partito Democratico. A ufficializzare la candidatura è stato Pasquale Tridico. La decisione è stata resa pubblica dal presidente del centrosinistra tramite un post in cui si legge: “Sono felice che Giuseppe Falcomatà abbia condiviso il nostro progetto. La sua candidatura rappresenta un valore aggiunto che rafforza il nostro percorso. Ringrazio Falcomatà per la generosità con cui si è speso sollecitando anche le candidature di molti amministratori della sua squadra in comune e nella città metropolitana, a sostegno della nostra proposta politica per la guida della Calabria”.

Secondo Tridico, “Falcomatà porta con sé l’esperienza di sindaco di una città importante come Reggio Calabria e un ruolo riconosciuto a livello nazionale nell’Anci, come punto di riferimento per tanti sindaci calabresi e italiani.”

