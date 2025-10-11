 Regionali Calabria. Falcomatà, doppio rischio elezione, i ricalcoli possono farlo restare fuori dal Consiglio regionale

Regionali Calabria. Falcomatà, doppio rischio elezione, i ricalcoli possono farlo restare fuori dal Consiglio regionale

Dario Rondinella

Regionali Calabria. Falcomatà, doppio rischio elezione, i ricalcoli possono farlo restare fuori dal Consiglio regionale

Tag:

sabato 11 Ottobre 2025 - 15:24

L'elezione di Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria ed eletto nel Pd nel Collegio Sud, è a rischio per due motivi

REGGIO CALABRIA – Nonostante i dati provvisori pubblicati su Eligendo, la distribuzione dei seggi a Palazzo Campanella non è ancora definitiva. L’interpretazione della legge elettorale e i verbali dei tribunali potrebbero infatti modificare la composizione del Consiglio regionale.

Al centro della partita c’è Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria ed eletto nel Pd nel Collegio Sud, ma la sua elezione è a rischio per due motivi.

Il primo riguarda la soglia di sbarramento del 4%. Eligendo attribuisce a Noi Moderati il 4,03% (30.613 voti su 759.004 voti di lista). Tuttavia, secondo un’altra interpretazione della legge, il calcolo andrebbe fatto sui voti validi complessivi regionali (792.731), includendo anche quelli per i candidati presidenti. In questo caso, Noi Moderati scenderebbe al 3,86%, restando sotto soglia e perdendo i due seggi attuali (Vito Pitaro e Riccardo Rosa).

La loro esclusione rimetterebbe in gioco il conteggio dei resti e del premio di maggioranza: entrerebbero Michele Comito (Occhiuto Presidente, Collegio Centro) e Franco Sarica (Lega, Collegio Sud). Questo ricalcolo sposterebbe un seggio del Pd dal Sud al Centro, facendo uscire Falcomatà e facendo entrare Giusy Iemma.

Il secondo rischio per Falcomatà è indipendente da Noi Moderati e riguarda il confronto dei resti Pd tra Centro e Sud. Se, dopo la verifica dei verbali o eventuali ricorsi, il Pd del Centro guadagnasse almeno 260 voti (o il Pd del Sud ne perdesse circa 250), il seggio “di resto” passerebbe comunque al Centro: anche in questo caso, Iemma dentro, Falcomatà fuori.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La vittoria politica della Flotilla e le piazze contro il genocidio
Ricomincia la Scuoletta: gli ospiti di Casa Serena tornano sui banchi VIDEO
Il futuro delle imprese e la “trasformazione digitale” nell’incontro con IRSAP a Messina
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED