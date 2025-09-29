Regionali Calabria. Fico e Todde in Calabria per sostenere Tridico: “il campo largo alternativo per il Sud”

Fico ha auspicato che il campo largo possa affermarsi in Calabria, Campania e Puglia, per poter meglio operare in modo sinergico

Roberto Fico, candidato alla presidenza della Regione Campania, e Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, sono arrivati a Cosenza per sostenere Pasquale Tridico, candidato presidente della Regione Calabria per il campo largo, incontrando gli elettori del Movimento 5 Stelle.

Fico ha auspicato che il campo largo possa affermarsi non solo in Calabria, ma anche in Campania e in Puglia, per poter meglio operare in modo sinergico. Nel suo intervento ha inoltre affrontato i temi della sanità e della lotta alla criminalità.

Todde, ha messo in evidenza come la coalizione di centrosinistra, grazie alla presenza di tutte le forze progressiste al suo interno, rappresenti una reale alternativa al centrodestra. Ha rimarcato inoltre che il centrosinistra si distingue per valori diversi, ponendo al centro la tutela degli interessi di tutti i cittadini e ha rilanciato l’idea del Sud federato.

“Ho visto l’importanza del Comitato delle Regioni a Bruxelles, – ha affermato la presidente della Sardegna – ho visto il sostegno dei colleghi quando, per esempio, abbiamo discusso la continuità territoriale, ho visto quanto è importante in Conferenza delle Regioni portare una posizione che possa essere anche in contrapposizione rispetto al Governo nazionale. Il Governo delle regioni è governo dei territori”