Regionali Calabria. Nuovo stallo sul nome di Tridico, Ranuccio annuncia la sua candidatura

Oramai, nel centrosinistra si naviga ad horas nell’attesa che Roma, sponda Movimento 5 Stelle, riesca a trovare una soluzione definitiva

PALMI – Dopo l’enfasi della giornata di ieri, in cui sembrava che il centrosinistra fosse vicino a chiudere l’accordo per la candidatura a presidente della Regione Calabria dell’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Pasquale Tridico, si è tornati nuovamente allo sconforto, con un nulla di fatto. È evidente che, oramai, si naviga ad horas nell’attesa che Roma, sponda Movimento 5 Stelle, riesca a trovare una soluzione definitiva.

Chi invece ha rotto gli indugi, annunciando la propria candidatura al Consiglio regionale, è il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, che lo ha comunicato sui social:

“Mi candido al Consiglio regionale. Dopo otto anni da sindaco e l’esperienza come Consigliere Metropolitano, ho deciso di mettere la mia storia e il mio impegno al servizio della Calabria. In tutto questo tempo – prosegue Ranuccio – ho scelto sempre la strada della coerenza e del lavoro concreto per la comunità, senza mai inseguire convenienze politiche. Mi candido con la stessa passione e determinazione di sempre: per una Calabria più pulita, più solidale, più sana. Una terra capace di sostenere chi investe, creare lavoro e generare nuove opportunità di crescita, per tutti. La mia storia parla di visione e di fatti: promesse mantenute, risultati incontrovertibili, amore e conoscenza del territorio. È il momento di scrivere una nuova pagina. Ripartiamo da qui. Sempre insieme”.