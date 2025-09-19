Regionali Calabria. Occhiuto avanti nei sondaggi, in netto vantaggio su Tridico

Rilevazioni con numeri differenti, ma una costante comune: Occhiuto resta il favorito nella corsa alla presidenza della Regione Calabria

ROMA – La riconferma di Occhiuto alla guida della Regione Calabria per il centrodestra, stando alle rilevazioni pubblicate in questi giorni sembra molto probabile.

Secondo un’indagine realizzata da Nando Pagnoncelli (Ipsos) per il Corriere della Sera tra il 14 e il 18 settembre su un campione di 800 intervistati, Occhiuto raccoglierebbe il 53,6% delle preferenze. Alle sue spalle il candidato del centrosinistra, Pasquale Tridico, fermo al 45,3%, mentre Francesco Toscano (Democrazia Sovrana Popolare) non andrebbe oltre l’1,1%.

Dal sondaggio Ipsos emerge anche un altro dato: Fratelli d’Italia (16,6%) e Forza Italia (16%) sarebbero appaiati, mentre la Lega dall’8% delle scorse elezioni si attesterebbe al 3,6% attuale. Nel complesso la coalizione di centrodestra raggiungerebbe il 54,5%, poco meno del risultato di quattro anni fa. Sul fronte opposto, il Partito Democratico si attesterebbe al 15% e il Movimento 5 Stelle al 10%, in crescita rispetto al passato. Complessivamente, le forze che sostengono Tridico potrebbero ottenere il 44%.

Un altro dato significativo: il 45% degli intervistati indica Occhiuto come sicuro vincitore, contro il 17% che punta su Tridico, mentre il 36% non si esprime. “Il risultato sembra segnato – ha spiegato Pagnoncelli – anche se sarà da valutare l’impatto delle ultime settimane di campagna elettorale”.

Un quadro analogo, ma con percentuali diverse, emerge da un sondaggio Swg, diffuso dallo stesso Occhiuto sui social. La rilevazione, effettuata tra l’11 e il 17 settembre su un campione di mille elettori calabresi, assegna al presidente uscente una forchetta tra il 57 e il 61%, con un vantaggio di circa venti punti su Tridico, stimato tra il 38 e il 42%. Toscano oscillerebbe invece tra lo 0 e il 2%.

Due rilevazioni con numeri differenti, ma una costante comune: Roberto Occhiuto resta il favorito nella corsa alla presidenza della Regione Calabria.