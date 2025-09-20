Regionali Calabria. Pazzano (La Strada): “la casa non è un privilegio, è un diritto”

"Con Pasquale Tridico condivido una visione chiara: una Calabria che non lasci indietro nessuno, che garantisca dignità e diritti concreti"

REGGIO CALABRIA – “Con La Strada ho portato in Consiglio Comunale voci e proposte concrete: la mozione “Ma quale casa?” per inserire il diritto all’abitare in Costituzione, la denuncia dell’assenza di un Piano Freddo per i senza dimora, la richiesta di trasparenza sugli immobili pubblici e di interventi in realtà dimenticate come Arghillà.

Ora è il momento di una svolta regionale. Propongo un Piano Regionale per l’Abitare: censimento e riuso sociale degli immobili pubblici, sostegno ai Comuni nelle emergenze, fondo regionale per affitti sostenibili e locazioni sociali, accesso alla casa per giovani, studenti, famiglie monoreddito e lavoratori precari.

Con Pasquale Tridico condivido una visione chiara: una Calabria che non lasci indietro nessuno, che garantisca dignità e diritti concreti. Perché nessuno debba scegliere tra mangiare e pagare l’affitto, e nessun bambino debba crescere in una casa insicura. La politica che vogliamo è una politica che si fa casa: aperta, solida, accogliente”.