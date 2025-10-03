Regionali Calabria. Straface: “Tridico vedrà futuro Calabria in videocall da Bruxelles”

"La prossima settimana organizzeremo una bella videocall, e lo inviteremo ad assistere al primo vertice di maggioranza"

“Povero Tridico, abbandonato, isolato, mandato miseramente al macello. Non riesce a fare campagna elettorale se non attaccando – con argomentazioni comiche e risibili – il suo competitor, che ormai è diventato per lui un’ossessione”. Così Pasqualina Straface, consigliera regionale di Forza Italia, replica alle dichiarazioni del candidato del campo progressista.

“Cetto Tridico, come lo chiamano ormai anche a livello nazionale, promette mari e monti sapendo che da lunedì sarà finalmente in ferie, senza dover realizzare nulla di ciò che ha sparato in questo mese”, prosegue Straface.

La consigliera azzurra sottolinea poi: “adesso si mette persino a sindacare sui primi atti che il presidente Occhiuto ha annunciato a partire da martedì 7 ottobre. Stia sereno il nostro signor professore, la prossima settimana organizzeremo una bella videocall, lo collegheremo da Bruxelles e lo inviteremo ad assistere al primo vertice di maggioranza. Sarà quella, per l’ex presidente Inps, la modalità con cui vedrà la Calabria nei prossimi anni”.