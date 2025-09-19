 Regionali Calabria. Tridico: "rispetto per Reggio, la nostra prima azione sarà quella di trasferire le deleghe"

Redazione

venerdì 19 Settembre 2025 - 11:17

"La nostra prima azione per la città metropolitana di Reggio Calabria sarà quella di distribuire all’ente le sue funzioni"

Reggio Calabria “lavora” al 30% delle sue possibilità perché ancora la Regione non ha trasferito alla città metropolitana le funzioni come, ad esempio, quelle che riguardano i settori dell’edilizia scolastica, il trasporto pubblico e la gestione del territorio. Tutto questo non è accettabile“. È quanto dichiara Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione per il campo progressista.
“E che la Regione non abbia concesso le deleghe alla Metrocity è fatto grave. La nostra prima azione per la città metropolitana di Reggio Calabria sarà quella di distribuire all’ente le sue funzioni. Non è concepibile che si giochi a fare i dispetti sulla base della differente appartenenza politica tra Occhiuto ed il sindaco metropolitano Falcomatà. Questi – conclude Tridico – sono atteggiamenti che vanno in contrasto con la democrazia: Reggio Calabria merita rispetto“.

