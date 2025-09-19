Regionali Calabria. Tridico: “rispetto per Reggio, la nostra prima azione sarà quella di trasferire le deleghe”

"La nostra prima azione per la città metropolitana di Reggio Calabria sarà quella di distribuire all’ente le sue funzioni"

“Reggio Calabria “lavora” al 30% delle sue possibilità perché ancora la Regione non ha trasferito alla città metropolitana le funzioni come, ad esempio, quelle che riguardano i settori dell’edilizia scolastica, il trasporto pubblico e la gestione del territorio. Tutto questo non è accettabile“. È quanto dichiara Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione per il campo progressista.

“E che la Regione non abbia concesso le deleghe alla Metrocity è fatto grave. La nostra prima azione per la città metropolitana di Reggio Calabria sarà quella di distribuire all’ente le sue funzioni. Non è concepibile che si giochi a fare i dispetti sulla base della differente appartenenza politica tra Occhiuto ed il sindaco metropolitano Falcomatà. Questi – conclude Tridico – sono atteggiamenti che vanno in contrasto con la democrazia: Reggio Calabria merita rispetto“.