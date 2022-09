Regionali. Eliana Esposito: "Le spiagge della Sicilia rimangano ai siciliani" - Tempostretto

La candidata di "Siciliani Liberi" alla presidenza della Regione contro la direttiva europea che favorirebbe le multinazionali

La candidata alla Presidenza della Regione Siciliana di Siciliani Liberi, Eliana Esposito, è intervenuta sulla direttiva 2006/123/CE, la cosiddetta “Direttiva Bolkestain”, che, secondo l’esponente indipendentista, “mette a repentaglio in Sicilia il lavoro di centinaia di aziende locali, perché si prevede un’ultima stagione e poi tutti i sogni del settore balneazione verranno venduti alle multinazionali”.

“Questa direttiva europea – sostiene Eliana Esposito – danneggia migliaia di famiglie impiegate nel settore. Dopo il 2023 tutte le concessioni demaniali verranno ritirate e messe all’asta, senza pensare a chi magari ha investito e si è indebitato per realizzare la struttura, il lido, per impiegare personale, acquistare beni. Mettere all’asta le licenze vuol dire annullare il valore dell’investimento realizzato in virtù di una concessione demaniale; vuol dire dover concorrere con nomi stratosferici e con le multinazionali del settore, verso le quali nessun imprenditore locale sarà in grado di competere per ricomprarsi la propria concessione”.