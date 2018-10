Ars, l'Assessore Bandiera riceve i cacciatori: chieste garanzie sui calendari

Si è svolta oggi la riunione all’Ars tra le rappresentanze delle associazioni dei cacciatori e i rappresentanti del governo, i quali hanno assicurato che alla prima riunione utile dei capigruppo si analizzerà nuovamente il ddl di modifica della L. 33 del 1997, considerata dalle associazioni ormai obsoleta.

Il ddl 773 presentato la scorsa legislatura contiene nuovi emendamenti che miglioreranno la legge di riferimento regionale sulla caccia. Il ddl aveva come primo firmatario il già deputato Roberto Clemente. Presente Unaves (unione associazione venatorie sicilianae formata da A.n.c.a., Artemide, C.p.a. siciliana, Federazione siciliana della caccia, Italcaccia, Liberi Cacciatori Siciliani, Regno delle Due Sicilie.

L’incontro si è svolto oggi all’Ars con l’Assessore Edy Bandiera per l’Agricoltura, con il vice-Presidente dell’Assemblea Roberto Di Mauro. Si è ottenuto l’impegno del governo a modificare questa legge del 1997 e porre le basi per una maggiore garanzia sul calendario venatorio e maggiori certezze per i cacciatori.

Questa modifica aveva fatto tutto il percorso parlamentare nella scorsa legislatura con il ddl 773 che era stato stoppato dal precedente governo. Dall’incontro di oggi si è anche trattata la questione sulla caccia al coniglio che, secondo delle prime indiscrezioni, si potrebbe risolvere prima del ricorso del Cga. Presente il capogruppo di maggioranza Antonio Catalfamo che ha promosso l'iniziativa.