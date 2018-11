Ars, in Commissione bilancio approvato il documento di economia e finanza

Il primo mattone della strada verso l'approvazione della legge finanziaria è stato fatto. La commissione Bilancio all'Ars ha infatti approvato oggi pomeriggio il Documento di economia e finanza regionale. Per il Presidente della Commissione, l'On. Savona (FI) si tratta di un importante traguardo: “Finalmente abbiamo ripreso il cammino”



Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) valido per gli anni 2019-2021, con la relativa Nota di aggiornamento, contiene le linee guida sulla politica economica che intende perseguire il governo.



“Il Documento è stato approvato con alcune prescrizioni da parte della commissione, che saranno esplicitate in aula. Poi, come di consueto si approverà un ordine del giorno che da la traccia per il Governo. Finalmente abbiamo ripreso il cammino che ci porterà al nuovo traguardo, ovvero l’approvazione dei documenti finanziari”. Così dichiara il Presidente della Commissione Bilancio, on. Riccardo Savona, del Gruppo Parlamentare di Forza Italia all’ARS, compiaciuto per la positiva conclusione della seduta odierna.



In aula intanto si passa al voto dell'assestamento di bilancio dove la maggioranza cerca di ricompattarsi: prove tecniche e politiche in vista dell'esame della legge finanziaria entro il 31 dicembre con l'annessa legge di stabilità. Diversamente, per l'ennesimo anno, si andrà all'esercizio provvisorio in dodicesimi. Lo scorso anno il governo Musumeci era parzialmente giustificato per via del periodo ravvicinato all'insediamento. L'aula è stata aggiornata a domani pomeriggio per via della mancanza del numero legale.



Questo sarà il primo banco di prova della ritrovata maggioranza in aula, che resta comunque risicata dopo alcuni passaggi al gruppo misto e i "ribelli" di Forza Italia.