Presidenza commissione Statuto: Amata (FdI) e Figuccia (Udc) i due papabili

Un confronto accesso quello nato in questi giorni all'interno della maggioranza di governo, tra Udc e Fratelli d'Italia, sulla nomina della presidenza della costituenda commissione speciale per lo Statuto siciliano. Questa si insedierà a Palazzo dei Normanni martedì prossimo alle ore 11.



Nel corso della precedente legislatura la commissione per la modifica dello Statuto siciliano, presieduta dall’alfaniano Nino D’Asero, era una sottocommissione interna alla commissione Affari istituzionali, oggi invece avrà un suo regolare organigramma.

La guida della commissione Statuto secondo accordi interni alla maggioranza spetterebbero all'On. Elvira Amata di Fratelli d'Italia che resta favorita nello "scontro" interno ai leader dei partiti che sostengono il governo Musumeci. L'ex Assessore regionale ai rifiuti Vincenzo Figuccia rivendica, per tramite del capogruppo Udc, la poltrona di presidente perché, dichiara Eleonora Lo Curto:

“Ha una storia autonomistica alle spalle sul piano politico ed è firmatario del ddl per il riconoscimento degli svantaggi derivanti dall’insularità. Certamente Figuccia ha una formazione consona alla mission strategica dell’organismo che consiste nel vedere affermata la nostra autonomia. Comprendo che ci sono accordi di maggioranza, ma invito tutti a riflettere, primo tra tutti il partito che dovrebbe essere destinatario della guida della commissione: è contraddittorio che Fratelli d’Italia, un partito sovranista, in un gioco di squadra, guidi la commissione - così il capogruppo Udc Lo Curto rincara la dose -auspico invece che ad occupare quel posto che ci sia una guida realmente appassionata ai temi dell’autonomia”.

Non tarda la risposta di Fratelli d'Italia: "in merito a quanto affermato ieri dall’On. Lo Curto - dichiara Antonio Catalfamo, capogruppo Ars per Fratelli d'Italia - mi preme precisare che la scelta di sostenere il nome di un parlamentare di Fratelli d’Italia, e nello specifico dell’On. Amata, alla presidenza della Commissione Statuto, è frutto di una normale e ovvia strategia di equilibri in seno ad una maggioranza.

Rispetto alle obiezioni mosse sull’identità sovranista di FdI mi preme inoltre ricordare che il nostro partito ha, sino ad oggi, ampiamente dimostrato di avere come primaria mission quella di servire i cittadini e i territori in modo onesto e leale, in osservanza di principi che sono condivisi da ogni componente del nostro partito e che, pertanto, proprio Fratelli d’Italia, risulterebbe il più rigoroso garante di una specificità statutaria quale è (o dovrebbe essere) quella siciliana."



Toni comunque "garbati" a livello istituzionale ma lo scontro, quello politico che si svolge nelle stanze di Palazzo dei Normanni, resta ancora acceso.