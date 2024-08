Regione siciliana, Schifani nomina due nuovi assessori

Il presidente della Regione ha assegnato le deleghe all'Agricoltura e all'Ambiente

PALERMO – Renato Schifani ha nominato due nuovi assessori all’interno del governo regionale. Si tratta di Salvatore Barbagallo e Giuseppa Savarino. Al primo le deleghe di assessore all’Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea. Alla seconda Territorio e Ambiente.

Il primo subentra a Luca Sammartino, la seconda a Elena Pagano. Il giuramento davanti all’Ars sarà il 6 agosto alle 15. Particolarmente attesa la nomina all’Agricoltura, data la crisi idrica in corso e le enormi difficoltà del settore. Già in campagna elettorale il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, aveva polemizzato con Schifani per la mancata nomina di un assessore dopo la sospensione del vicepresidente Sammartino per un anno dalle Funzioni pubbliche, in seguito a un’indagine a Catania.