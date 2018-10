"Lo spot della Vodafone si farà in Sicilia" il Sindaco di Catania su Facebook

"Stava accadendo una cosa vergognosa." Inizia così il racconto su Facebook del Sindaco di Catania Salvo Pogliese che riguarda la promozione del territorio, in particolare la Vodafone aveva scelto l’Etna come location per il prossimo spot, protagonista Patrick Dempsey, co-protagonista della serie tv Grey's Anatomy.

"Una possibilità di promozione del nostro territorio enorme, a livello mondiale, e totalmente gratuita. Ma alcuni burocrati la stavano vanificando, facendo passare giorni e giorni per rilasciare le necessarie autorizzazioni, che in Trentino erano state rilasciate in appena due ore."

La vicenda è sempre la stessa: da un lato l'esigenza di promuovere il territorio, dall'altra il muro della burocrazia siciliana. Pogliese rilancia: "Me ne sono accorto appena in tempo, grazie alla segnalazione di un mio personale amico, Alfio Fabiano, e riconosco alla regione di essersi attivata subito, dopo la mia sollecitazione, intervenendo tempestivamente presso l’ente Parco Dell’Etna, e di questo ringrazio gli assessori Ruggero Razza e Sandro Pappalardo - rispettivamente Assessore alla Sanità e al Turismo - Ringrazio altresì il presidente e i funzionari del Parco per aver compreso il rischio che stavamo passando, provvedendo a correre ai ripari. Posso oggi annunciare che è stato tutto risolto: le autorizzazioni sono state date, la Vodafone girerà lo spot sull’Etna, e il nostro territorio godrà di una opportunità irripetibile di promozione."

Sembra quindi che già dai prossimi giorni inizieranno le riprese della nuova campagna Vodafone che vedrà la Sicilia al centro dei riflettori.