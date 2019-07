Regione. Un incontro per il rilancio di Patti e Tindari, si fa il punto della situazione - Tempostretto

L’incontro, promosso da Fratelli d’Italia e fortemente voluto dal capogruppo FdI all’Ars Antonio Catalfamo, ha avuto come tema centrale le nuove strategie per la crescita turistica dei due comuni.

Si parla di turismo e di rilancio del territorio. Ieri, presso l’assemblea regionale siciliana un incontro con il gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia, incentrato sullo sviluppo dei comuni di Patti e Tindari. Alla riunione, fortemente voluta dal capogruppo Fratelli d’Italia all’Ars Antonio Catalfamo, hanno presenziato Cesare Messina, neo-assessore al turismo del comune di Patti e la consigliera comunale Enza Stroscio. Invitato al tavolo di discussione anche l’assessore regionale al turismo, Manlio Messina.

“Sono molto felice di questo incontro programmatico di intesa con i massimi vertici regionali nel settore turistico per provare a creare una sinergia tra enti diversi –ha dichiarato Catalfamo- l’assessorato regionale al turismo è quindi a disposizione per promuovere nuove strategie di crescita per Tindari e Patti. Il percorso tracciato oggi è all’insegna della proposizione e del dinamismo che si vuole imprimere per rilanciare il brand turistico di Patti con le sue ricchezze paesaggistiche e naturalistiche, dal Teatro Antico alla Riserva Orientata dei Laghetti fino al Santuario della Madonna del Tindari e la tomba della Regina Adelasia”.

Per l’assessore del comune di Patti, Cesare Messina, l’incontro si è rivelato particolarmente proficuo permettendo di “gettare le basi per una interlocuzione costante e produttiva”.

Soddisfatta anche la consigliera Enza Stroscio, che ha dichiarato di aver trovato “un interlocutore interessato e attento alle esigenze del territorio nella persona del neo assessore”.