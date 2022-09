Renato Schifani è il nuovo presidente: "Miglioriamo insieme la Sicilia" - Tempostretto

Le prime dichiarazioni appena eletto

“Questa è una vittoria di tutto il centrodestra con una maggioranza stabile. Una coalizione coesa e ogni forza avrà pari dignità, come ho sempre detto”. Renato Schifani è il nuovo presidente della Regione siciliana e il primo sollievo è aver evitato una maggioranza fragile, “come qualcuno adombrava”. E punta sull’unità del centrodestra. E aggiunge l’ex presidente del Senato e ora neo presidente: “Per me la pari dignità prescinde dall’entità dei consensi. Consensi che influenzeranno la composizione della giunta ma, sia chiaro, sarà la giunta delle competenze per partire subito in modo da migliorare la Sicilia”.

Aggiunge Schifani: “Permettemi di ringraziare Berlusconi, Meloni, Salvini, Raffaele Lombardo, Saverio Romano, Totò Cuffaro, per avermi sostenuto quel 12 agosto in cui pensavo di dovermi dedicare ancora al Senato. Fondamentale la sinergia tra nuovo governo nazionale e regionale a beneficio dei siciliani”.

Articoli correlati