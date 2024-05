Renzi a Messina: “Da Salvini solo chiacchiere sul ponte”

Il leader di Italia Viva ha lanciato la lista Stati Uniti d'Europa e ha ribadito il "sì" alla grande opera e alle infrastrutture in Sicilia

MESSINA – “Ha fatto il ponte su Twitter. Da Salvini, per ora, solo chiacchiere sul ponte sullo Stretto”. Matteo Renzi a Messina, per le europee, ribadisce la posizione di Italia Viva sul ponte. In città per lanciare la lista Stati Uniti d’Europa, all’auditorium della “Gazzetta del Sud”, sottolinea: “Noi siamo quelli che diciamo sì alle infrastrutture e sì al ponte. Vengo da Agrigento e c’ho messo tre ore. Nella Valle dei Templi, otto anni fa, da presidente del Consiglio, firmai un accordo per nove miliardi alla Sicilia che prevedeva tanti investimenti su rete idrica e realtà della depurazione. E quei soldi non sono stati spesi”.

Con Renzi, erano presenti tutti i candidati di Stati Uniti d’Europa e i dirigenti siciliani di Italia Viva, compresa la senatrice messinese Dafne Musolino.

Ha sostenuto il leader di Italia Viva: “Io sono per spendere i soldi sia per fare il ponte sullo Stretto, sia per le opere pubbliche. Salvini aveva detto che sarebbero partiti i cantieri ma per ora solo è solo chiacchiere e distintivo. La lotta all’astensionismo? I cittadini hanno un pessimo esempio: quello di quei politici che si candidano alle europee senza poi andare al Parlamento europeo, se eletti. Meloni, Schlein, Tajani fanno la peggiore pubblicità alle europee. Sono indifendibili”.

“Se eletto, in Europa ci vado davvero”

Ha aggiunto l’ex presidente del Consiglio, ex segretario del Pd ed ex sindaco di Firenze: “Ma ai cittadini dico: l’Europa si occupa di voi, dalla casa alla salute. L’Europa ci può dare 37 miliardi di euro per la sanità dal Mes (Meccanismo europeo di stabilità). Non lasciamola agli altri. Io, se eletto, a Bruxelles ci vado davvero”. (fonte Agi)

Articoli correlati