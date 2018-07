Principio di genere non rispettato nei Cda, De Luca: “Provvederemo“

Il sindaco Cateno De Luca ha riunito a Palazzo Zanca tutti i componenti dei Cda delle società partecipate e degli enti municipali.

A margine dell’incontro, il sindaco ha chiarito la sua posizione in merito alla presunta violazione della norma che imporrebbe la parità di genere anche nei Cda delle società partecipate. “Facciamo presente che sono in corso altre designazioni che nei prossimi mesi ripristineranno il principio in questione”, spiega De Luca.

“La consolidata giurisprudenza – continua il sindaco - in merito ha già acclarato che la parità di genere va presa in considerazione non per singolo ente o società ma globalmente per tutti gli enti e società comunali. Comunque, aldilà delle interpretazioni, la questione si potrebbe soltanto per AMAM e non per ATM che è un ente strumentale mentre per Messina servizi il principio è stato rispettato”.