Resti di cantiere deturpano la piazzetta di S. Agata - Tempostretto

Una situazione che manifesta totale mancanza di rispetto per i cittadini e l'ambiente. Il Comune di messina intervenga presto

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Piazzetta S. Agata, zona Principe, da mesi in queste condizioni. Per cortesia, potete interessarvi di questi scempio? Si erano costruiti una capanna che poi è stata distrutta. Dobbiamo sopportare questa sporcizia ancora per molto tempo? Grazie”.

Abbiamo ricevuto ben due segnalazioni su una situazione che risulta effettivamente inaccettabile. Le immagini mostrano resti di cantiere abbandonati che deturpano la villetta di S.Agata nei pressi della congiunzione tra la vecchia e la nuova pista ciclopedonale realizzata da poco. Non è certo così che si mostra rispetto per i cittadini e l’ambiente. Chiediamo al Comune di Messina di verificare e intervenire al più presto.