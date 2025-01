Resti di cartelloni pubblicitari sul marciapiede

Bisogna debellare la pessima abitudine di abbandonare per strada i vecchi manifesti pubblicitari. Servono controlli e sanzioni

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: ” Zona circonvallazione. Chi ha pulito i cartelloni ha pensato bene di gettare le vecchie insegne sul marciapiedi. Ottimo lavoro….”.

Purtroppo non è la prima volta che denunciamo situazioni del genere. Sull’argomento abbiamo sollecitato ripetutamente le agenzie di affissioni pubblicitarie al fine di controllare il lavoro dei loro collaboratori, pretendendo che venga svolto secondo canoni di civiltà. Dispiace osservare che il nostro appello non abbia avuto l’esito sperato e che le cattivi abitudini tendano a ripetersi. A questo punto servirebbero le videocamere per individuare e sanzionare i responsabili.