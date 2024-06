Vecchi cartelloni pubblicitari lasciati a terra

Chi affigge i manifesti non deve sporcare la città. Lasciare i vecchi cartelloni a terra crea un danno di immagine anche ai loro clienti

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Ma mancu a stamanera! Questo schifo ve lo segnalo sulla salita di Torre Vittoria, Viale Principe Umberto di fronte al Palazzetto dello Sport. Ogni volta che cambiano i cartelloni pubblicitari lasciano i vecchi per terra. Nessuno controlla, nessuno denuncia. E poi la gente ci mette del suo lasciando li vecchi mobili che fanno da contenitori”.

Purtroppo episodi di questo genere sono capitati altre volte. Gli operatori del settore non mostrano affatto professionalità comportandosi così e non assicurano certo un buon ritorno di immagine alle aziende che ricorrono a questa forma di pubblicità. Queste ultime, a loro volta, dovrebbero pretendere che i loro fornitori rispettassero le regole e non sporcassero la città.