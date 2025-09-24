 Rete ospedaliera siciliana, salva la Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina

Redazione

mercoledì 24 Settembre 2025 - 13:57

Parere favorevole della Commissione Sanità all'Ars

C’è un sospiro di sollievo per il futuro del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica dell’ospedale San Vincenzo di Taormina. Con il parere favorevole della Commissione Sanità dell’Ars alla bozza della nuova rete ospedaliera siciliana, il reparto specialistico, punto di riferimento per l’Isola e non solo, è stato ufficialmente salvato.

Per anni il Centro di Taormina, che opera in convenzione con l’ospedale Bambino Gesù di Roma, ha vissuto nell’incertezza, ottenendo proroghe temporanee in attesa di una decisione definitiva da parte del Ministero della Salute, in deroga al cosiddetto “decreto Balduzzi” che prevedeva un solo centro per 5 milioni di abitanti. La nuova rete ospedaliera, voluta dal presidente della Regione Renato Schifani, consolida la presenza di due centri in Sicilia (quello di Taormina e l’altro a Palermo), riconoscendo l’importanza strategica e l’alto livello di professionalità raggiunto.

La decisione rappresenta un risultato importante per la sanità siciliana e per le famiglie dei piccoli pazienti che, in assenza di questa struttura, sarebbero state costrette a lunghi e onerosi viaggi verso altre regioni per ricevere cure specialistiche, con disagi e costi aggiuntivi. La battaglia per il mantenimento del reparto, portata avanti da istituzioni e associazioni di genitori, si è conclusa con un esito positivo che garantisce la continuità assistenziale e rafforza il sistema sanitario regionale.

