Riaperta la piscina a Villa Dante: riparato il guasto al sistema di riscaldamento - Tempostretto

Pochi giorni fa, il sistema è stato sistemato e l'acqua è tornata regolarmente alla temperatura giusta. Oggi in Consiglio comunale si parlerà di impianti sportivi

MESSINA – La piscina di Villa Dante ha riaperto le proprie porte alla città. Dopo il guasto della scorsa settimana, con la conseguente chiusura, il problema all’impianto termico è stato sistemato e i nuotatori possono tornare ad allenarsi nell’importante vasca di Provinciale. Una notizia importante se si pensa che oggi 23 gennaio, alle 19, a Palazzo Zanca si terrà una sessione straordinaria del Consiglio comunale, con all’ordine del giorno proprio il delicato tema degli impianti sportivi.

Intanto la piscina di Villa Dante darà ossigeno agli sportivi costretti, nelle scorse settimane, ad andare ad allenarsi a Reggio anche in virtù della chiusura di questo impianto. Un problema legato al sistema di riscaldamento dell’acqua, andato in panne pochi giorni fa, ha costretto il Comune di Messina a chiudere per qualche giorno. Giusto il tempo di riparare il guasto e di permettere alla temperatura di risalire sopra i 24 gradi. Un processo non semplice, condizionato anche dall’ondata di freddo che si è abbattuta sulla città, ma che ora appare risolto.

