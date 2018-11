Premio Cia. Il Parco dei Nebrodi guadagna la "Bandiera verde agricoltura 2018"

Il Parco dei Nebrodi tra gli enti premiati per “Bandiera verde agricoltura 2018”. Un riconoscimento particolarmente importante, insignito da Cia-Agricoltori Italiani e giunto ormai alla sua XVI edizione. Oggi a Roma la premiazione di 16 campioni della nuova agricoltura italiana, presso la Protomoteca del Campidoglio. Assegnati anche 3 riconoscimenti a Comuni rurali virtuosi e 2 Premi speciali.

Il Parco dei Nebrodi è stato insignito con uno dei 6 premi extra aziendali. Questa la motivazione che ha meritato il riconoscimento all’ente siciliano: “I Nebrodi rappresentano l’area protetta più estesa della Sicilia. La conservazione del paesaggio, motivo fondamentale dell’istituzione dell’ente, si realizza in senso dinamico grazie agli interventi volti all’uso compatibile delle risorse e della loro valorizzazione. Gli elementi principali che più fortemente caratterizzano lo scenario naturalistico sono le diversità dei rilievi, la ricchissima vegetazione e i numerosi ambienti umidi”.

Tra i premiati anche l’attore Neri Marcorè per la creazione del Festival di solidarietà “RisorgiMarche”, il cui scopo principale è mantenere attiva l’attenzione sui territori del cratere colpiti dagli eventi sismici del 2016, e il film “Lazzaro felice” di Alice Rohrwacher il cui tema principale ruota attorno all’Italia contadina ai tempi della mezzadria.

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento –ha dichiarato Gianluca Ferlito, commissario straordinario del Parco dei Nebrodi- Nel nostro parco la biodiversità va vista non solo come patrimonio da preservare, ma anche come valore da sostenere e utilizzare come leva per lo sviluppo del territorio. Un approccio vincente, dove la mera conservazione cede il passo alla proattività verso un futuro delle aree interne più brillante. E’ vero che c’è questa ricchezza nel territorio, ma sta a noi preservarla, custodirla e tramandarla alle nuove generazioni. Per questo puntiamo sulla conoscenza, sulle azioni di diffusione e comunicazione grazie anche alla collaborazione con il mondo scientifico e universitario. La Bandiera Verde è un altro importante obiettivo raggiunto, dopo l’inserimento nel comitato esecutivo IAPA, a conclusione di un anno da ricordare per il Parco dei Nebrodi”.