Rifiuti. A Milazzo la raccolta differenziata raggiunge il 72%

I dati del mese di gennaio riportano una percentuale del 72% di rifiuti differenziati nella città di Milazzo. Midili: “Merito dei cittadini”

MILAZZO – Dati positivi per le percentuali di rifiuto differenziato a Milazzo. Il 2023 si è chiuso a quota 69,50% con 14 milioni di chili di rifiuti, di cui 10 milioni di rifiuto differenziato. Ma è nel mese di gennaio che la città del Capo raggiunge il 72% grazie anche -sottolinea il Comune- all’attivazione del Centro Comunale di Raccolta Differenziata.

Soddisfatto il sindaco Midili, che sottolinea il merito dei cittadini nel raggiungimento di questo traguardo e, al tempo stesso, punta il dito contro gli “zozzoni” verso i quali si sono inaspriti i controlli da parte del Comune di Milazzo.

«Risultati impensabili sino a qualche anno fa –ha dichiarato il sindaco Pippo Midili– anche se sin dall’insediamento abbiamo cercato di invertire la rotta in una città dove praticamente non si differenziava se non per poche percentuali. E grazie all’impegno dei cittadini, ma anche ai sempre più pressanti controlli del Comune nei confronti di alcuni “irriducibili” zozzoni, l’inversione di rotta è avvenuta».

Articoli correlati