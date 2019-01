Rifiuti ingombranti, domani la raccolta gratuita per II, IV e VI circoscrizione

Prosegue domani, sabato 19 gennaio, il servizio di raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti e suppellettili avviata dalla società MessinaServizi Bene Comune. I punti di raccolta saranno nella II circoscrizione, a Minissale, pressi rudere; nel IV quartiere, in piazza Lo Sardo e nella VI municipalità, nsul torrente Papardo, angolo salita Sperone. Pertanto, per consentire la collocazione dei cassoni scarrabili necessari per il conferimento dei rifiuti, nella fascia oraria 0-18, sarà vietata la sosta nelle suddette aree per una lunghezza di 15 metri.