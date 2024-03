Rifiuti, Taormina volta pagina. l’Amministrazione: “Arriva la gestione 2.0”

Il futuro delineato nel corso di un incontro di vertice dopo la risoluzione del contratto con la ditta appaltatrice

di Carmelo Caspanello

TAORMINA – Cambio di rotta per la gestione dei rifiuti a Taormina. Nel corso di un incontro di vertice è stato delineato il futuro del servizio, segnando una netta discontinuità con le problematiche del passato. A seguito della risoluzione del contratto con la ditta appaltatrice, l’Amministrazione comunale ha pianificato le azioni necessarie al lancio di un nuovo corso. L’Ente è determinato a garantire un servizio all’altezza del prestigio della città, ha pianificato un nuovo sistema basato su tre pilastri imprescindibili: efficienza, efficacia e economicità.

Un servizio efficiente e sostenibile per una Taormina splendente

L’obiettivo primario è quello di offrire ai cittadini un servizio di raccolta e gestione dei rifiuti impeccabile, in linea con l’immagine di Taormina come perla ionica. L’incontro operativo ha permesso di definire nel dettaglio le fasi di avvio del nuovo servizio, ponendo particolare attenzione all’aspetto burocratico e organizzativo per garantire un passaggio fluido e senza intoppi. L’Amministrazione si impegna a fornire ai cittadini un servizio “impeccabile, in linea con l’alto valore intrinseco di Taormina”.

“La determinazione e l’impegno profuso nella pianificazione di questa nuova era per la gestione dei rifiuti – è il commento della gente – lasciano ben sperare per il futuro della città. Taormina, pronta ad affrontare questa sfida con rinnovata fiducia, è consapevole che un servizio di qualità rappresenta un valore inestimabile per il benessere dei cittadini e per il mantenimento del suo fascino senza pari”.