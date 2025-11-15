“Rigenerare la bellezza”. Al Museo di Messina il restauro della “Presentazione al tempio”

L'iniziativa del Lions Club Messina Colapesce

Sulla consapevolezza del valore della Bellezza quale dialogo tra cultura, arte e restauro nella esemplificazione dei valori visivi della pittura, si è svolto nella Sala della Cripta del Museo Regionale Accascina di Messina un incontro promosso dal LC Messina Colapesce, “Rigenerare la Bellezza: Cultura, Arte e Restauro in dialogo”.

L’iniziativa si inserisce nell’Ambito della Biennale d’Arte di Messina 2025 con il patrocinio della Regione Siciliana, Assessorato/Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. Dopo i saluti di Patrizia Vivarelli, Presidente del club, e di Gianfranco Pistorio, Presidente della Biennale d’Arte, che hanno rilevato il concetto del bene comune e del suo recupero quale testimonianza per progettare il futuro, è intervenuta Maria Mercurio, direttrice del Museo che ha fatto riferimento alla Convenzione Quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società, Faro 2005, recepita dall’Italia nel 2020 D.Lgs.133.

Sul valore del restauro, sulla tutela e sulla conservazione del patrimonio artistico della città è intervenuta Giovanna Famà, storica dell’arte del Museo, tracciando il profilo di Girolamo Alibrandi, autore del dipinto su tavola, raffigurante la “Presentazione al Tempio”, oggetto del restauro. Sulla cultura come spazio di connessione, come l’insieme dei modelli di comportamento, sul sincretismo temporale e sulle stazioni emotive visive ed emozionali della pittura si è soffermata Lucrezia Lorenzini, delegata distrettuale comitato Cultura, Poesia e Arte.

Il restauratore Davide Rigaglia ha illustrato nel cantiere allestito gli interventi, i procedimenti e le tecniche: processo di conservazione al fine di mantenere le proprietà del dipinto nel rispetto del valore storico e artistico. Il PDG Francesco Freni Terranova ha rivolto soprattutto ai giovani l’invito a conoscere il valore del patrimonio della città per tramandare la storia in una visione proattiva.