Rinforzi per Nino Romano e Messina Volley in Serie C - Tempostretto

La Nino Romano di Milazzo conferma la palleggiatrice Fleres e l'opposto Imperiale. Il Messina Volley ritrova Jlenia De Luca

Continuano a prendere forma i roster delle società di pallavolo che prenderanno parte al campionato femminile di Serie C 2023-24. Ad arricchire il parco delle centrali di mister Mario Russo del Messina Volley è Jlenia De Luca, mentre per la Polisportiva Nino Romano di Milazzo arrivano due conferme dalla scorsa stagione: la palleggiatrice Stefania Fleres e l’opposto Rosa Imperiale.

Per il Messina Volley si tratta di un ritorno, quello dell’atleta peloritana (classe 1996) che ha militato fra le fila delle giallo-blu nelle stagioni 2015-16 e 2016-17. De Luca ha disputato diversi tornei di Serie C vestendo le maglie di Mondo Giovane, Messana Tremonti e Team Volley Messina. “Per me è un ritorno in questa società – commenta il suo arrivo al Messina Volley Jlenia De Luca – ma soprattutto è un ritorno in campo e sono entusiasta di ricominciare prorpio dal Messina Volley, realtà che conosco bene. Mi aspetto un anno impegnativo, ma ricco di soddisfazioni. Sono molto contenta di aver ritrovato delle mie compagne e soprattutto delle amiche che frequento anche fuori dalla palestra. Spesso è difficile inserirsi in un gruppo così affiatato e questo sicuramente mi ha aiutato nel mio inserimento, ma anche le ragazze che non conoscevo mi hanno fatto subito sentire una benvenuta e qundi sono molto contenta. Mi aspetto un campionato impegnativo – continua il nuovo centrale giallo-blu – ma sono convinta che riusciremo a fare bene in quanto conosco bene lo staff tecnico e le mie compagne. Sono sicura che ci prenderemo le nostre soddisfazioni, divertendoci e portando a casa i risultati”.

Conferme per la Nino Romano

La palleggiatrice Stefania Fleres, originaria di Milazzo ma nata occasionalmente a Prato, classe ’02, 169 cm, non si è mai fermata la scorsa stagione, risultando decisiva per la squadra nei suoi momenti top: “Il nostro pensiero va ancora alla finale per la B2 persa contro Palermo. Una gara bellissima, andata male ma in cui ci siamo divertite davvero tanto”. Nel mese di dicembre scorso, la squadra attraversa un momento difficile; non arrivano vittorie e neppure prestazioni soddisfacenti, ma Stefania non cede e continua a credere in se stessa e nelle proprie compagne: “E continuo a crederci. C’è sempre stato un periodo di black out da cui abbiamo sempre tratto la consapevolezza della nostra forza e di quanto necessario per rialzarci”. Una squadra che è cresciuta nel tempo anche grazie all’apporto di Stefania: “Non è stato facile. L’anno scorso per la prima volta sono partita titolare dall’inizio della stagione e questo mi ha consentito di mettermi pienamente in gioco. Non credevo di poter raggiungere certe soddisfazioni personali”. Tante responsabilità per Stefania che ha ottimamente metabolizzato le proprie paure: “Abbiamo vissuto situazioni difficili che magari da fuori non si percepivano. In campo si vive un’atmosfera diversa. A volte non pare ci siano vie d’uscita. Ed invece, alla fine, tutte insieme si viene fuori dal loop”. Nuova annata in cui diventa complicato ripetere lo stesso percorso: “Personalmente, inizio questa stagione con una consapevolezza diversa. Lo scorso anno una grossa incognita e quanto conquistato davvero inaspettato. Quest’anno cercheremo di colmare le lacune, sperando di ripetere quanto fatto”.

L’opposto Rosa Imperiale, nata a Messina, classe ’04, 185 cm, si è rivelata una sentenza per le avversarie e la migliore del girone nel suo ruolo. Chiamata in causa per risolvere le situazioni di gioco difficili, è stata determinante anche quando alcuni acciacchi ne hanno frenato il rendimento: “E’ stato fatto un lavoro sempre di squadra. Devo dire grazie alle mie compagne se sono riuscita a dimostrare quelle qualità che, nel corso degli anni, ho cercato di affinare. Molte nostre prestazioni, lo scorso anno, sono state davvero degne di merito”. La condizione fisica non era delle migliori ma, stringendo i denti, i risultati sono arrivati comunque: “Quella non mi assiste mai. Mi sono dovuta fermare per un mese, ma quest’anno cercheremo di cambiare qualcosa nella preparazione per evitare che possa nuovamente accadere. Ho giocato con il dolore ma questo e altro per la pallavolo”. Un sogno da realizzare, trascinare le proprie compagne in B2: “Come ci siamo dette tutte insieme, puntiamo alla salvezza. Poi, se dovesse accadere altro sarebbe un grande motivo di orgoglio. Ci proveremo e crecheremo soprattutto di migliorare perchè ogni nuovo anno deve essere di crescita”. Servirà qualcosa in più per fare il grande salto: “Abbiamo un problema. Iniziamo a giocare e a compattarci normalemente un pò tardi. Dovremo dare il massimo sin da subito per dimostrare tutte le nostre potenzialità. Personalmente, dovrò essere più costante”.

Primo test a Patti per le mamertine

Le RomaNine del presidente Maurizio Lo Duca che continuano a prendere strutturarsi, nel pomeriggio di giovedì 21 settembre, presso il “PalaSerranò” di Patti, hanno sfidato La Saracena Volley, club pattese che tra qualche settimana inizierà la propria stagione nel torneo di serie B2 con ambizioni di medio-alta classifica.

Sono stati disputati quattro set in cui La Saracena ha prevalso (26-24 25-17 25-21 25-17) e dimostrato anzitutto di essere più avanti nella preparazione precampionato, oltre che possedere una qualità di altra categoria. Nonostante ciò, la Romano è riuscita ad esprimere quel livello di gioco già messo in mostra la scorsa stagione e che le ha consentito di approdare alla finale playoff. Soddisfacente prestazione soprattutto nel primo parziale, giocato alla pari delle avversarie e su ritmi elevati. Da rivedere il fondamentale della ricezione e la fase di attacco da posto 4.

Sestetto base della Romano con Stefania Fleres in regia, suo opposto Rosa Imperiale, centrali Ilenia Vallefuoco e Claudia Puglisi, posto 4 Alice Maccotta e Angela Bertè, libero e capitano Giorgia Cuzzocrea. Nel secondo set, spazio all’esordiente e giovanissima Rosalia Rispoli (al posto di Ilenia Vallefuoco) e Alessandra Musicò (al posto di Alice Maccotta). Nel terzo parziale, dentro Sofia Cucinotta come libero, fuori Giorgia Cuzzocrea, mentre nel quarto il capitano è stato dirottato in regia con Rossella Motta sulla diagonale, Rosalia Rispoli e Ginevra Pino al centro, Ilaria Prizzi e Marianna De Luca posto 4, libero Sofia Cucinotta.

