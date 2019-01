Niente fondi del Pon Metro. 25 Comuni nebrodei chiedono un incontro a De Luca

SANT'AGATA MILITELLO - Nel Pon Metro della Città Metropolitana di Messina non c'è spazio per i progetti presentati dai Comuni nebroidei. Sono in 25 e lo fanno notare al sindaco Cateno De Luca, al quale chiedono un incontro.

"Il comprensorio dei Nebrodi, attraverso i Distretti Socio Sanitari - scrivono - ha più volte in passato inviato documenti di programmazione territoriale in ordine ai bisogni emergenti sul territorio in ragione delle linee di intervento previste nel Pon Metro. Tuttavia si è avuto modo di riscontare come le esigenze rappresentate e i progetti proposti non abbiano trovato spazio nella programmazione del Piano Operativo della Città Metropolitana, nonostante le considerevoli risorse finanziarie destinate ai vari assi di intervento".

Dopo la riunione del comitato dei sindaci, chiedono "di conoscere le determinazioni definitive in ordine all’utilizzo delle risorse assegnate alla Città Metropolitana di Messina nell’ambito della programmazione Pon Metro e dell’eventuale rimodulazione di tali fondi".

18 Comuni fanno parte dei Nebrodi orientali, con Sant'Agata Militello capofila: Acquedolci. Alcara Li Fusi, Capo D’Orlando. Caprileone, Caronia, Castell’Umberto, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Naso, San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Salvatore di Fitalia, Torrenova e Tortorici. Altri sette Comuni fanno parte dei Nebrodi occidentali, con Mistretta capofila: Castel di Lucio, Motta D'Affermo, Pettineo, Reitano, Santo Stefano di Camastra e Tusa.